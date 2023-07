POL-HRO: Brand eines Kuhstalls durch technischen Defekt / 300 Kälber bleiben unverletzt

Heidhof (ots) -



Am 17.07.2023 gegen 19:40 Uhr kam es auf dem Betriebshof eines

Landwirtschaftsbetriebs in 19303 Heidhof zum Brand eines Kuhstalles.

Aufgrund eines technischen Defektes geriet ein im Stall abgestellter

Radlader in Brand. Das Feuer griff auf das Stallgebäude über.



Durch die Belegschaft des Betriebes konnten die im Stall befindlichen

300 Kälber unverletzt aus dem Gebäude evakuiert werden.



Die eingesetzten Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden konnten

den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine Brandausbreitung

auf das restliche Gebäude verhindern.



Das Stallgebäude wurde bei dem Brand beschädigt, der Radlader wurde

vollständig zerstört.



Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca.

180.000EUR.







