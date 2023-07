POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß mit zwei verletzten Personen

Insel Rügen - Sassnitz (ots) -



Am 17.07.2023 gegen 22:15 Uhr kam es auf dem Radweg an der

Strandpromenade zwischen Baabe und Göhren zu einem Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger deutscher Simsonfahrer befuhr mit seinem 18-jährigen

deutschen Mitfahrer den Radweg neben der Strandpromenade aus Baabe

kommend in Richtung Göhren. Aus bisher unbekannter Ursache, kam der

Fahrer des Kleinkraftrades nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über

einen Baumstumpf und stürzte. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt

und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Mitfahrer

erlitt leichte Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamten des

Polizeireviers Sassnitz darauf hingewiesen, dass der Fahrer vor

Fahrtantritt Alkohol konsumiert haben soll. Eine durchgeführte

Atemalkoholkontrolle ergab 1,07 Promille. Daraufhin wurde eine

Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Gegen den 18-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung

eingeleitet.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,- Euro.



