POL-LWL: Schwerer Autounfall bei Ziegendorf - Fahrer hatte vermutlich gesundheitliche Probleme

Ziegendorf (ots) -



Nach einem schweren Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Landesstraße 83 in Ziegendorf ist ein 86-jähriger Mann an der Unfallstelle verstorben. Vermutlich hatte der Autofahrer akute gesundheitliche Probleme. Seine 85-jährige Beifahrerin erlitt schwere Unfallverletzungen. Nach ersten Erkenntnissen kam der mit zwei Personen besetzte PKW VW plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überschlug sich in weiterer Folge. Beide Insassen mussten anschließend durch die Feuerwehr aus dem Unfallauto befreit werden. Der 86-jährige Fahrer, der zunächst noch ansprechbar war, verlor kurz darauf das Bewusstsein. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche, verstarb er später an der Unglücksstelle. Die schwer verletzte Beifahrerin ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Am Unfallauto entstand beträchtlicher Sachschaden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell