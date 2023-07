POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall - PKW alleinbeteiligt gegen Baum

Sanitz (ots) -



Am heutigen Vormittag (17.07.), gegen 10:35 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf einem Verbindungsweg zwischen der B110 und der Ortslage Sagerheide. Aus bisher ungeklärter Ursache kam eine 42-jährige Fahrzeugführerin in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in weiterer Folge frontal mit einem Baum. Nach ersten Einschätzungen des Rettungsdienstes vor Ort wurde die Frau mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik nach Rostock verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstützte ein Sachverständiger der DEKRA die polizeilichen Ermittlungen vor Ort. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 15.000 Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



