POL-SN: Alkoholisierte Autofahrer im Bereich Schwerin

Mit 2,38 Promille stoppte die Polizei am Sonntag einen 52-jährigen Autofahrer. Stunden zuvor verursachte eine 62-jährige Frau unter Alkoholeinfluss einen Unfall.

Die 62-jährige Schwerinerin war am Samstag gegen 16:00 Uhr in Neumühle unterwegs. Zeugen hatten die Polizei verständigt, als diese mit ihrem PKW gegen einen Holzzaun in der Straße Falkenhorst fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab wenig später einen Wert von 1,69 Promille. Zusätzlich ergaben sich vor Ort Zweifel an der Fahrtauglichkeit aufgrund des Gesundheitszustandes, so dass ein Rettungswagen angefordert wurde. Das Fahrzeug war aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 5.000EUR geschätzt.

Aufgrund der Fahrweise fiel den Beamten in der folgenden Nacht gegen 02:20 Uhr ein Audi Fahrer auf der L072 auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht der Trunkenheit. Der 52-jährige Deutsche war mit 2,38 Promille alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs.

In beiden Fällen mussten die Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen beide Autofahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, in denen das Kriminalkommissariat Schwerin tätig wird.



