POL-LWL: PKW war auf Standspur unterwegs - Polizei stoppte Fahrer auf der BAB 24

Die Polizei zog am Sonntagnachmittag einen 32-jährigen Autofahrer auf der BAB 24 bei Wittenburg aus dem Verkehr, der mit seinem PKW auf der Standspur unterwegs war. Zeugenaussagen zufolge hatte der betreffende BMW auf der Standspur bereits Autos überholt, als besorgte Autofahrer daraufhin die Polizei informierten. Die Polizei hatte das besagte Fahrzeug wenig später fahrend auf der Standspur entdeckt und es dann auf einem naheliegenden Parkplatz gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 32-jährige Fahrer verhaltensauffällig. Er wirkte den Angaben der kontrollierenden Beamten zufolge desorientiert und teilweise geistig abwesend. Augenscheinlich stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Polizei zog deshalb einen Notarzt zur Begutachtung des Fahrers hinzu. Im Fahrzeug des Mannes entdeckte die Polizei unterdessen rauschgiftverdächtige Substanzen in geringen Mengen. Kurz darauf wurde der aus Nordrhein-Westfalen stammende Mann aggressiv und versuchte, auf die Polizisten einzutreten. Der Fahrer konnte daraufhin überwältigt werden. Dabei wurden drei Polizisten leicht verletzt. Später beruhigte sich der 32-jährige Mann wieder, worauf er einer Blutprobenentnahme zugeführt werden konnte. Gegen ihn ist Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden.



