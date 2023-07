POL-GÜ: Betrunkener Radfahrer mit 3,53 Promille gestoppt

Bützow (ots) -



Einen betrunkenen Radfahrer stoppte die Polizei am frühen Samstagabend (15.07.) in Bützow. Den Beamten fiel der 48-Jährige gegen 18:50 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Der Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, 3,53 Promille.



Eine Blutprobe wurde dem Deutschen entnommen.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Benjamin Bosmann

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell