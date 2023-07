POL-HWI: Versammlungsgeschehen in Grevesmühlen am 14. Juli

Grevesmühlen (ots) -



Am 14. Juli 2023 fanden in Grevesmühlen zwei angemeldete Versammlungen statt. Beide verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei.



Gegen 19:15 Uhr startete am Marktplatz ein Aufzug unter dem Thema "Heute Upahl, morgen Grevesmühlen. Nordwestmecklenburg sagt Nein.". An der Versammlung beteiligten sich in der Spitze 140 Personen. Der Aufzug führte durch die Innenstadt und endete am Marktplatz. Währenddessen kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen im Innenstadtbereich.



Gleichzeitig fand auf einem Parkplatz in der August-Bebel-Straße ein Gegenprotest unter dem Motto "Für Demokratie und Menschlichkeit" statt. An dieser Demonstration beteiligten sich knapp 30 Personen.



Die Polizeiinsepktion Wismar begleitete die Versammlungen mit 35 eigenen und unterstützenden Einsatzkräften aus dem Polizeipräsidium Rostock.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell