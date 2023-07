POL-HRO: Versuchter Diebstahl von Fahrzeugteilen

Rostock (ots) -



Am 16.07.2023 gegen 02:00 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung der

Rostocker Polizei im Bereich des Audi Zentrums in der Rostocker

Südstadt mehrere demontierte Fahrzeugteile fest. Durch unbekannte

Täter wurden von 15 auf dem Betriebshof abgestellten Fahrzeugen

Frontverkleidungen und Querradare abmontiert. Neben den

Fahrzeugteilen konnte vor Ort auch noch das vermeintliche Tatwerkzeug

aufgefunden und sichergestellt werden. Zur Spurensicherung kam der

Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock zum Einsatz. Die

Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell