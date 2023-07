POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Gadebusch (LK Nordwestmecklenburg) (ots) -



Am 16.07.2023 um 02:58 Uhr kam es auf der Kreisstraße 17 zwischen den

Ortslagen Hanshagen und Jesse zu einem Verkehrsunfall. Ein

34-jähriger deutscher Motorradfahrer kam aus bisher unbekannter

Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem

Baum. Die Verletzungen wurden vor Ort zunächst als lebensbedrohlich

eingestuft. Der Motorradfahrer wurde in die Universitätsklinik Lübeck

eingeliefert. Hier wurden schwere, aber nicht lebensbedrohliche,

Verletzungen an Armen, Beinen und dem Oberkörper festgestellt. Auf

Weisung der Staatsanwaltschaft kam ein Mitarbeiter der DEKRA vor Ort

zum Einsatz. Da der Verdacht besteht, dass der Motorradfahrer keinen

Führerschein besitzt, wurde eine entsprechendes Strafverfahren

eingeleitet. Zudem bestand der Verdacht des Konsums von

Betäubungsmitteln und es wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.



Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell