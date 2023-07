POL-LWL: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt - BAB 14 gesperrt

Ludwigslust/ Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 14 zwischen Ludwigslust und Grabow sind am frühen Sonntagnachmittag drei Autoinsassinnen verletzt worden, eine davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen sind insgesamt 6 PKW an dem Unfall beteiligt, die in Fahrtrichtung Brandenburg unterwegs waren. Offenbar soll es zunächst zum Zusammenprall zweier Fahrzeuge gekommen sein. In weiterer Folge soll eines der beteiligten Fahrzeuge mit vier weiteren Autos zusammengestoßen sein. Dabei sind insgesamt drei Frauen verletzt worden, eine davon schwer. Die Schwerverletzte wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die BAB 14 zwischen Ludwigslust und Grabow voll gesperrt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



