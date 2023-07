POL-NB: Baumunfall bei Pasewalk-Fahrerin betrunken

Pasewalk (ots) -



Am 16.07.2023 um 09:20 Uhr kam es zwischen Pasewalk und Bröllin auf der K92 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die alleinbeteiligte polnische 49-jährige Fahrzeugführerin befuhr die K92 mit einem PKW Nissan in Fahrtrichtung Bröllin. Dort kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Leitpfosten, lenkte in der Folge nach rechts, querte die Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Eine Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von 2,02 Promille. Die Fahrerin wurde verletzt zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Pasewalk verbracht. Zur Unfallaufnahme musste die K92 für 2 ½ h voll gesperrt werden. Am Fahrzeug, am Baum sowie am Leitpfosten entstand ein Sachschaden in Höhe von 9650 EUR. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde sichergestellt. Weiterhin wird ein Strafverfahren gegen die Unfallverursacherin eingeleitet.



