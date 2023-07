POL-HRO: Verdacht der Freiheitsberaubung in Rostock

Rostock (ots) -



Am 16.07.2023 teilte eine Zeugin der Einsatzleitstelle Rostock mit,

dass drei unbekannte männliche Personen mit einem Baseballschläger

auf eine unbekannte Frau in der Rostocker Südstadt einschlagen und

sie augenscheinlich gegen ihren Willen in ein Auto gezerrt haben

sollen.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen haben zum Auffinden der

Geschädigten, der Fahrzeuge und eines Tatverdächtigen geführt. An den

polizeilichen Maßnahmen waren sechs Funkstreifenwagen sowie der

Polizeihubschrauber beteiligt.

Seitens des Kriminaldauerdienstes Rostock wird die Einleitung eines

Strafverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung und

Freiheitsberaubung geprüft.

Zu dem Alter, den Nationalitäten sowie den Verletzungungen der

beteiligten Personen können derzeit keine gesicherten Angaben gemacht

werden.



Madeleine Haker



Polizeiführerin vom Dienst



