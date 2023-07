POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer flüchtete vor Polizei

Wöbbelin (ots) -



Ein alkoholisierter Autofahrer konnte nach einer kurzen Flucht vor der Polizei am frühen Sonntagmorgen in Wöbbelin gestellt werden. Der 47-Jährige hatte sich mit seinem PKW zunächst einer Verkehrskontrolle entzogen und war in weiterer Folge an einer Straßenkreuzung von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer, dessen Fahrzeug auf einer Grünfläche zum Stillstand kam, flüchtete anschließend zu Fuß. Er konnte kurz darauf von der Polizei an einem Grundstückszaun aufgegriffen werden. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,71 Promille. Wie sich anschließend herausstellte, ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei erstattete gegen den 47-Jährigen Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Bereits vor gut einer Woche war der 47-Jährige wegen eines ähnliches Delikts aufgefallen. Seinerzeit hatte die Polizei den Mann mit einem Kleinkraftrad bei Hagenow gestoppt und bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,69 Promille festgestellt.



