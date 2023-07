POL-NB: Fahrzeugführer verursacht unter erheblicher Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall

Waren (ots) -



Am 15.07.2023 kam es gegen 21:15 Uhr in 17192 Waren, Kreuzung Carl-Moltmann-Str. /Röbeler Chaussee zu einem alkoholbedingten Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Die 47jährige Fahrerin eines PKW Suzuki stand auf der Linksabbiegespur an der Lichtsignalanlage und hielt verkehrsbedingt. Der 34jährige Fahrzeugführer eines PKW BMW befuhr die Carl-Moltmann-Str. aus Richtung Dietrich-Bonhoeffer-Str. in Richtung Kreuzung und beabsichtigte ebenfalls, nach links in die Röbeler Chaussee abzubiegen.

Der Unfallverursacher fuhr auf den stehenden Suzuki auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 700 EUR.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,1 Promille. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Beide Fahrzeugführer sind deutsche Staatsbürger.



