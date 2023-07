POL-NB: Starke Rauchentwicklung durch sieben defekte Notstromaggregate im Serverraum des Steigenberger Hotels in Heringsdorf

Heringsdorf (ots) -



Am 15.07.2023 gegen 21:35 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Steigenberger Hotels in Heringsdorf aus. Ursächlich hierfür waren sieben Notstromaggregate, welche im Serverraum des Hotels aufgrund eines technischen Defekts anfingen stark zu qualmen und Funken zu schlagen. Durch die erhebliche Rauchentwicklung musste die Tiefgarage des Hotels evakuiert werden. Vier Mitarbeiter des Hotels konnten die Tiefgarage unverletzt verlassen. Im Rahmen der Brandbekämpfung waren insgesamt 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Heringsdorf und Ahlbeck im Einsatz. Während des Einsatzes bekamen zwei Kameraden einen leichten Stromschlag. Beide Kameraden wurden vor Ort sicherheitshalber durch einen Rettungswagen untersucht. Glücklicherweise blieben beide unverletzt.



Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Gäste des Steigenberger Hotels. Der eingetretenen Sachschaden im Serverraum wird auf ca. 15.000,00 EUR geschätzt.



