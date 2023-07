POL-HRO: Stromausfall und Brand nach Sturm

Parchim (ots) -



In den Nachmittagsstunden des 15.07.2023 stürzte sturmbedingt ein Baum auf eine Stromleitung, wodurch Funkenflug entstand. Dadurch kam es zum Brand einer Schonung an der Kreisstraße 58 unmittelbar hinter der Ortslage Kiekindemark.

Der Brand wurde durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Parchim und Spornitz, die insgesamt mit 35 Kameraden und sieben Einsatzfahrzeugen vor Ort waren, schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Es verbrannten ca. 300 m² junge Kiefern. Die Hochspannungsleitung war derart beschädigt, dass in der Ortslage Kiekindemark der Strom ausfiel.



Die Feuerwehr bereinigte die Leitung von den Überresten des Baumes, während die WEMAG die Leitung wieder reparierte.

Um 16:55 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet und die Stromversorgung wiederhergestellt.

Für die Zeit des Einsatzes musste die Kreisstraße 58 ca. 1,5 voll gesperrt werden.



