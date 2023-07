POL-HRO: Brand in Rostocker Wohnung

Rostock (ots) -



Am 14.07.2023 kam es um 23:17 Uhr zu einem Brandausbruch in einer

Wohnung in Rostock Groß Klein.



Aus bisher ungeklärter Ursache geriet Mobiliar des Wohnzimmers der

betreffenden Wohnung in Brand, nachdem der Bewohner dieses bereits

verlassen hatte. Durch Auslösen des Brandmelders wurde der

hinweisgebende Nachbar auf das Feuer aufmerksam und verständigte die

Rettungsleitstelle der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Rostocker

Feuerwehr konnten den 59-jährigen deutschen Bewohner aus einem

Nachbarzimmer der stark verqualmten Wohnung retten und dem

Rettungsdienst übergeben.



Die Person wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

eingeliefert. Es entstand geringer Sachschaden. Ein Strafverfahren

wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurde eingeleitet.

Der Kriminaldauerdienst Rostock kam zum Einsatz und übernahm die

Ermittlungen.





Madeleine Haker

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst



