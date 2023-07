POL-NB: PKW-Brand in Eggesin (LK VG)-Zeugen gesucht

Ueckermünde (LK VG) (ots) -



Am 15.07.2023, gegen 01:45 Uhr kam es in 17367 Eggesin zu einem Fahrzeugbrand.

Die Eigentümerin selbst stellte den brennenden Pkw vor dem Wohnblock, auf dem Parkplatz der Max-Matern-Str. 27 fest und informierte die Rettungsleitstelle VG.

Das Fahrzeug wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Eggesin und Ahlbeck, welche mit insgesamt drei Fahrzeugen und 17 Kameraden vor Ort waren, gelöscht.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Mazda 2, Baujahr 2009.

Nach ersten Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, sodass der Einsatz eines Brandursachenermittlers beabsichtigt ist.

Der Sachschaden wird auf ca. 3500,-EUR geschätzt. Benachbarte Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Zu dem Sachverhalt werden Zeugen gesucht und gebeten, die Ermittlungen zu unterstützen und sich für sachdienliche Hinweise im Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771/82 0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Landespolizei MV www.polizei.mvnet.de zu melden.





Mit freundlichen Grüßen



Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.+4939555822131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell