LWSPA M-V: Motorboot mit 6 Personen kentert vor Warnemünde

Rostock (ots) -



Am 14.07.2023 gegen 19:00 Uhr kenterte ein ca. 5 Meter langes Motorboot kurz vor der östlichen Mole vor Warnemünde. Das mit einer 52 jährigen deutschen Frau und fünf ebenfalls aus Deutschland stammenden Männern im Alter zwischen 29 und 58 Jahren besetzte Boot kam aus dem Yachthafen Hohe Düne und wollte in den Warnemünder Hafen fahren. Kurz vor der östlichen Mole kam durch übergehende See Wasser in das Boot und führte in der Folge zum Kentern.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und der Wasserschutzpolizei wurden alarmiert. Vor Eintreffen der Rettungskräfte wurden drei Personen durch eine in der Nähe befindliche Segelyacht aufgenommen. Die restlichen drei Personen konnten sich schwimmend auf die Steinpackung der Ostmole retten. Alle Personen blieben glücklicherweise unverletzt, auch das gekennterte Boot konnte durch die Yacht vor Ort in Schlepp genommen werden. Die Verunfallten wurden in den Yachthafen Hohe Düne verbracht und benötigten keine medizinische Versorgung. Während der Unfallaufnahme wurde bei der verantwortlichen Bootsführerin Atemalkohol festgestellt. Eine Messung ergab einen Wert von 1,43 Promille. Gegen die Verantwortliche, die das mit 15 PS motorisierte Boot führerscheinfrei nutzte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs eingeleitet und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Eine Gewässerverunreinigung konnte im Unfallbereich nicht festgestellt werden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Holger Kroner

Polzeihauptkommissar



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock

Telefon: 0381/127040

Fax: 0381/12704226

E-Mail: wspi-rostock@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell