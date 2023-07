POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L311 bei Fleeth (LK V-G)

Ueckermünde (ots) -



Am 14.07.2023, gegen 16:55 Uhr, ereignete sich auf der L311 zwischen den Ortschaften Fleethof und Heinrichswalde ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Bei dem Verunfallten handelt es sich um einen 63 Jahre alten, deutschen Fahrer eines Kraftrades mit Beiwagen vom Fabrikat MZ ES. Dieser befuhr die L311 aus Fleethof kommend in Richtung Heinrichswalde. Hinter einer ausgedehnten Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aus noch ungeklärter Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und kam in der Nebenanlage zum Stehen. Andere Unfallbeteiligte ab

Der Fahrzeugführer war mir Eintreffen der Polizeibeamten am Unfallort nicht ansprechbar und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Es folgte zur weiteren Behandlung eine Einlieferung in Klinikum Neubrandenburg. Die Verletzungen sind mit Beendigung der Unfallaufnahme noch unbekannt. Der Motorradfahrer gilt als schwerverletzt.

Das Motorrad erlitt wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 8.000EUR und musste von der Unfallstelle geborgen werden.



