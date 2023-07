POL-NB: Radfahrer mit über zwei Promille Atemalkoholkonzentration festgestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 14.07.2023 gegen 20:55 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Polizei, dass er in der Otto-Lilienthal-Straße einen volltrunkenen Radfahrer gesehen hat. Dieser befuhr in unsicherer Fahrweise die Otto-Lilienthal-Straße aus Richtung Garagentrakt kommend. Dabei fuhr er direkt auf ein angrenzenden Buschwerk zu und stürzte in dieses. Anschließend rappelte es sich wieder auf und stieg wieder aufs Fahrrad. Dazu benötigte er aber mehrere Anläufe. Als es im endlich gelungen war, fuhr er einige Meter und stürzte wieder auf eine Wiese. Dort blieb er bis zum Eintreffen der Polizeibeamten liegen. Während der Kontrolle stellte die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 36-jährigen deutschen Fahrradfahrers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell