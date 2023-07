POL-HRO: Diebstahl von Stromwechselrichter einer Solaranlage in Kessin bei Rostock

Rostock (ots) -



In den Morgenstunden des 14.07.2023 kam es zum Diebstahl hochwertiger Bauteile von einer Solaranlage in Kessin bei Rostock. Unbekannte entwendeten von dem in der Neubrandenburger Straße gelegenem Solarfeld etliche Stromwechselrichter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 120.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet in dem Zusammenhang um Hinweise zu Tätern oder Tatfahrzeugen. Wer sachdienliche Beobachtungen zu dieser Zeit gemacht hat, kann diese an das Polizeirevier Sanitz unter den Telefonnummer 038209 440, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de richten.



Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



