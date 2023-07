POL-HRO: Ermittlungserfolg - Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung ermittelt

Rostock (ots) -



Nachdem im Mai im Stadtteil Lütten Klein die Reifen eines an der Ampel stehenden Fahrzeuges zerstochen wurden, konnte die Rostocker Kriminalpolizei den Tatverdächtigen ermitteln.



Am 12.05.2023 gegen 09:30 Uhr hielt der Fahrer eines Fiat Punto verkehrsbedingt an der Kreuzung St.-Petersburger-Straße / Trondheimer Straße, als der Tatverdächtige plötzlich den Reifen seines Fahrzeuges zerstach. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige unerkannt(siehe Pressemitteilung "Polizeieinsatz in Rostock Lütten Klein" https://t1p.de/o251o ).



Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Rostocker, der bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der 37-jährige Deutsche hatte die Tat in seiner Vernehmung eingeräumt. Als Motiv gab er eine allgemeine Unzufriedenheit mit seiner Lebenssituation an. Im Rahmen der Ermittlungen konnten dem Rostocker weitere Straftaten nachgewiesen werden. So soll er mehrere Fahrzeuge beschädigt und Radkappen entwendet haben.



