POL-HWI: Unfall zwischen PKW und Blindenführhund

Nachdem es am 12. Juli in Boltenhagen zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Blindenführhund gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand stand die 49-jährige Geschädigte mit ihrem Blindenführhund am Fahrbahnrand, um die Ostseeallee auf Höhe der Apothekenzufahrt zu überqueren.

Ein aus Richtung Tarnewitz kommender PKW stieß während des Vorbeifahrens mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen den Blindenführhund. Anschließend habe sich das Fahrzeug, ohne anzuhalten und den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, entfernt. Das Tier wurde zur Behandlung einem Tierarzt vorgestellt. Die 49-jährige Frau und ihr 55-jähriger Begleiter blieben unverletzt.



Der Kontaktbeamte der Polizeistation Boltenhagen hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Gegen die oder den unbekannte/n Fahrer/in des orange-gold metallic lackierten PKW wird wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallgeschehen, zum Unfallfahrzeug oder zu der/dem unbekannten Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 zu melden. Auch der Kontaktbeamte der Polizeistation Boltenhagen nimmt Hinweise telefonisch unter der Telefonnummer 038825 24424 oder persönlich während seiner Sprechzeiten dienstags von 10 - 12 Uhr und donnerstags von 16 - 18 Uhr entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell