POL-SN: Radfahrer nach ´dooring´-Unfall verletzt

Details anzeigen Der ´Holländergriff´ kann Unfälle vermeiden. Der ´Holländergriff´ kann Unfälle vermeiden.

Schwerin (ots) -



Aufgrund eines "dooring"-Unfalls ist gestern ein 60-jähriger Radfahrer zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Der Unfall ereignete sich in der Grevesmühlener Straße gegen 14:00 Uhr. Der Radfahrer befuhr den dortigen Radweg und wurde von einer Autotür erfasst, als ein 16-jähriger vom Beifahrersitz des Fahrzeuges aussteigen wollte. Der Radfahrer stürzte und erlitt hierbei Verletzungen am Arm und Fuß.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Ein "dooring"-Unfall beschreibt das Phänomen im Straßenverkehr, bei dem ein Zweiradfahrer mit einer geöffneten Fahrzeugtür zusammenprallt. Das geschieht, wenn Fahrzeugführer am Straßenrand parken und dann teils unachtsam die Türen öffnen, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Die gleiche Gefahr besteht auch bei allen anderen Insassen, die Fahrzeugtüren öffnen.



Zur Verhinderung dieser Gefahrenquelle weist die Polizei auf den sogenannten "Holländergriff" hin:



Demnach öffnet man die Fahrertür nicht wie gewöhnlich mit der linken, sondern mit der rechten Hand. Der Autofahrer dreht hierdurch automatisch seinen Oberkörper und wirft somit fast automatisch einen Blick über die linke Schulter nach hinten. Siehe Foto. Die Methode ist entsprechend angepasst für alle anderen Fahrzeugtüren und Mitfahrer anwendbar.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell