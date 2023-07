POL-NB: Nachmeldung zum Brand eines Kuhstalls

Pentz (ots) -



Wie bereits berichtet (siehe unten angefügte Erstmeldung), ist es am Vormittag des gestrigen 13.07.2023 zum Brand eines Kuhstalls in 17111 Pentz gekommen. Dabei sind 22 Mutterkühe gestorben.



Es handelte sich um eine 20x55m große Lagerhalle mit einem Stallteil, in welchem sich die Kühe befanden. In dieser Lagerhalle befanden sich auch zwei landwirtschaftliche Maschinen, die verbrannt sind. Die Lagerhalle wurde komplett zerstört und auch ein angrenzender Anbau von 17x35 m wurde durch das Feuer beschädigt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 750.000 Euro geschätzt.



Ein Übergreifen der großen Flammen auf das unweit entfernte Wohnhaus konnte durch die eingesetzten 76 Kameraden der umliegenden freiwilligen Feuerwehren verhindert werden.



Ein Helfer vor Ort wurde leichtverletzt. Die leichten Brandwunden am Kopf und den Armen wurden im Krankenhaus Demmin behandelt. Der Helfer konnte das Krankenhaus nach der medizinischen Behandlung wieder verlassen.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren bereits gestern zur Spurensuche im Einsatz. Unterstützt wurden sie am Nachmittag durch einen Brandursachenermittler. Nach jetzigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Auf Grund der hohen Brandlast ist eine eindeutige und genaue Brandortuntersuchung derzeit aber noch nicht möglich. Die Kameraden der Feuerwehr gehen davon aus, dass die Löscharbeiten noch bis Sonntag andauern werden. Die Löschkräfte wurden reduziert und eingeteilt.



Aus diesem Grund wird der Brandursachermittler zusammen mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes erst am Nachmittag des 17.07.2023 erneut zum Einsatz kommen, um die Brandursache ermitteln zu können. Es wird dann unaufgefordert nachberichtet.



Erstmeldung:



Am 13.07.2023 gegen 10:15 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Brand eines Kuhstalls in 17111 Pentz. Als die Rettungskräfte ankamen, stand der Kuhstall bereits in Vollbrand. Der Stall wurde durch das Feuer komplett zerstört und ist in sich zusammengebrochen. Die in der Halle befindlichen 22 Kühe sind bei dem Brand gestorben.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg sind derzeit im Einsatz. Die Brandursache ist noch unbekannt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Auch zur Höhe des Schadens kann im Moment noch keine Aussage getroffen werden - es wird von mehreren Hunderttausend Euro ausgegangen.



Bei Vorliegen neuer Informationen wird nachberichtet.



