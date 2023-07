POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall auf L37 - 19-Jährige überschlägt sich mit PKW

Güstrow/Krakow am See (ots) -



Am Abend des 13.07.2023 ereignete sich auf der L37 zwischen Krakow am See und Güstrow ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 18:35 Uhr kam die 19-Jährige Fahrerin eines Peugeot aus bislang nicht geklärter Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Nach Angaben von Zeugen überschlug sich der PKW und kam in der weiteren Folge auf dem Radweg zum Stehen. Erste Ermittlungserkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt des Fahrzeugs hin. Die Fahrerin wurde schwerverletzt zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurden Beamte auf eine circa 80 Meter lange Ölspur aufmerksam, welche durch Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigt werden konnte. Inwieweit diese Ölspur mit ursächlich für das Unfallgeschehen ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Der entstandene Sachschaden wird zunächst auf mindestens 5000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell