POL-HRO: Verkehrsunfall beim Überholen

~Am 13.07.2023 gegen 15:30 Uhr kam es auf der L5, Ortsausgang Lehsen zu einem Verkehrsunfall mit schwerstverletzten Personen.



Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge befuhren die Landesstraße. Kurz vor Beendigung des Überholvorganges kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß kam das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die schwerverletzte 39-jährige Fahrerin und die lebensbedrohlich verletzte 4-jährige Tochter wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Auch die 29-jährige Fahrerin wurde medizinisch begutachtet. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte in dem Bereich Starkregen mit Sturm. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge war für ca. 2 Stunden eine Vollsperrung eingerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr unterstütze bei der Realisierung. Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro.



