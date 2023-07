POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach einem vermissten 12-Jährigen aus Lubmin (LK V-G)

Lubmin (ots) -



Die Polizei Wolgast sucht aktuell nach einem 12-jährigen Jungen aus

Lubmin. Es ist davon auszugehen, dass sich der Gesuchte in einer

psychischen Ausnahmesituation befindet und demnach eine Gefahr für

Leib und Leben besteht. Weitere Details zur Suche, den Personendaten

des Jungen sowie ein Lichtbild können über folgendem Link eingesehen

werden:



https://shorturl.at/HNV29





Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





