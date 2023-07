Öffentlichkeitsfahndung – Suche nach einem vermissten 12-Jährigen aus Lubmin

Details anzeigen VP T_Kruse Polizei Wolgast 038362-52224 VP T_Kruse Polizei Wolgast 038362-52224

Die Polizei Wolgast sucht aktuell nach dem 12-jährigen Thomas Kruse aus Lubmin. Es ist davon auszugehen, dass sich der Gesuchte in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und demnach eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Letztmalig wurde er am 13.07.2023 gesehen, als er gegen Mittag von der Schule an seiner Wohnanschrift eintraf. Die bisherigen intensiven Suchmaßnahmen der Polizei, u.a. mittels Unterstützung durch einen Personenspürhund und Fährtenhund des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV sowie einem Polizeihubschrauber führten bislang nicht zum Auffinden des Jungen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 157 cm groß,

- schlanke Statur,

- mitteleuropäischer Phänotyp,

- blonde, kurze Haare

- schwarzen Rucksack dabei

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Vermissten, insbesondere mit dem beigefügten Lichtbild des Kindes, um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Medien werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung in ihrem Programm mit aufzunehmen. Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Jungen machen kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Wolgast (Tel. 03836/2520) oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag

Stefanie Peter

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst