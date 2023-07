POL-LWL: Fußballnetze beschädigt

Hagenow (ots) -



In der Nacht zu Donnerstag wurden auf einem Sportplatz in Hagenow insgesamt 15 Netze von Fußballtoren und zwei Pavillons beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen sollen bislang unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände in der Eisenbahnerstraße gelangt sein und hier die Netze zerschnitten haben. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch 21:30 Uhr und Donnerstag 06:15 Uhr. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert. Die Polizei in Hagenow (03883/ 6310) bittet um weitere Zeugenhinweise.



