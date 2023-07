POL-LWL: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Dümmer (ots) -



Auf der Landesstraße 42 bei Parum ist am Donnerstagvormittag ein Kradfahrer mit seinem Motorrad gestürzt und hierbei schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 33-jährige Kradfahrer in einer Linkskurve auf verunreinigter Straße die Kontrolle über das Motorrad verloren haben und daraufhin gestürzt sein. Anschließend prallte der 33-Jährige mit seinem Krad gegen die rechte Schutzplanke und rutschte gegen einem im Gegenverkehr befindlichen PKW, dessen Fahrer die Gefahrensituation erkannte und bereits mit seinem Auto anhielt. Der Kradfahrer zog sich hierbei schwere Rückenverletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L 042 an der Unfallstelle für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Darüber hinaus musste die Fahrbahn auf Grund von auslaufenden Betriebsstoffen von einer Spezialfirma gereinigt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



