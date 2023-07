POL-SN: Zwei Feuer in Schwerin: Warnhinweis der Polizei

Schwerin (ots) -



In der Nacht vom 11.7. zum 12.7. ist es in Schwerin wieder zu Einsätzen wegen vermutlich mutwilliger Brandlegungen gekommen:



Zunächst war es am 11.7. gegen 23.25 Uhr in der Hospitalstraße zum Brand einer Mülltonne gekommen. Durch die Hitze wurde auch die Fassade eines angrenzenden Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Dem beherzten Eingreifen von Anwohnern war es zu verdanken, dass der Schaden begrenzt werden konnte. Das Kriminalkommissariat Schwerin führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.



Zum nächsten Brand kam es später in der Nacht: Unbekannte Tatverdächtige haben am Morgen des 12.7. im Stadtteil Neu-Zippendorf eine herrenlose Matratze in Brand gesteckt und sich vom Brandort entfernt. Zeugen wurden gegen 2.45 Uhr auf das Geschehen in der Rostocker Straße aufmerksam und wählten den Notruf. Durch das Feuer wurde neben der Matratze auch die angrenzende Grünbepflanzung beschädigt. Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet.



Die Polizei weist aus gegebenen Anlass darauf hin, dass grober Unfug im Umgang mit Feuer gerade bei der derzeitigen Witterung schnell zu unkalkulierbaren Folgen führt.



Das Anzünden fremder Sachen ist kein harmloser Kinderstreich und wird immer polizeilich verfolgt!



Weisen Sie bitte insbesondere Kinder auf die Gefahren des Zündelns hin. Feuerzeuge und Streichhölzer gehören nicht in Kinderhände.



