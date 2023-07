POL-NB: Erstmeldung: Brand eines Kuhstalls

Pentz (ots) -



Am 13.07.2023 gegen 10:15 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Brand eines Kuhstalls in 17111 Pentz. Als die Rettungskräfte ankamen, stand der Kuhstall bereits in Vollbrand. Der Stall wurde durch das Feuer komplett zerstört und ist in sich zusammengebrochen. Die in der Halle befindlichen 22 Kühe sind bei dem Brand gestorben.



Es waren 76 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg sind derzeit im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Auch zur Höhe des Schadens kann im Moment noch keine Aussage getroffen werden - es wird von mehreren Hunderttausend Euro ausgegangen.



Bei Vorliegen neuer Informationen wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell