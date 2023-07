POL-NB: LKW-Fahrer kontrolliert - mehrere Verstöße festgestellt

B96/Usadel (ots) -



Am Vormittag des gestrigen 12.07.2023 haben die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow auf der B96 in der Ortslage Usadel eine polnische Beförderungseinheit, bestehend aus einer Sattelzugmaschine und einem Sattelanhänger kontrolliert. Der Fahrer hatte Betonteile von Polen nach Neubrandenburg geliefert und war auf dem Weg zu einer weiteren Ladestelle ins Bundesland Brandenburg.



Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der 58-jährige polnische Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für die vorhandene Fahrzeugkombination war, da dieser 2022 abgelaufen ist. Des Weiteren fuhr der 58-Jährige ohne eingelegte Fahrerkarte im Fahrtenschreiber. Eine Auswertung der Fahrtenschreiberdaten bezüglich der Geschwindigkeit der Beförderungseinheit ergab zudem mehrere gravierende Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.



Aus diesem Grund wurden gegen Fahrzeugführer, der zugleich auch selbstständiger Unternehmer ist, Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet sowie Bußgeldverfahren im Bereich der Straßenverkehrsordnung und der Sozialvorschriften im Straßenverkehr eingeleitet.



Die Weiterfahrt wurde dem 58-Jährigen mit dieser Fahrzeugkombination untersagt. Durch den Unternehmer musste ein Ersatzfahrer organisiert werden. Nach Eintreffen des Ersatzfahrers konnte dieser mit der Fahrzeugkombination weiterfahren.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell