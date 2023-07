POL-HRO: Christopher Street Day in Rostock: Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Aufzuges in der Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



Aufgrund eines angemeldeten Aufzuges ist am Samstag, dem 15.07.2023, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr mit Verkehrseinschränkungen in der Rostocker Innenstadt zu rechnen.



Der Aufzug ist vom Neuen Markt über die Steinstraße in Richtung August-Bebel-Straße geplant. Weiter geht es über den Saarplatz und die Wismarsche Straße bis zum Doberaner Platz. Der Aufzug wird dann über den Kanonsberg in Richtung Stadthafen die L22/Am Strande überqueren und dort enden.



Die Rostocker Polizei wird den Aufzug begleiten. Entlang der Strecke kann es zu zeitweiligen Sperrungen kommen.



