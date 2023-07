POL-LWL: Weiterhin hoher Anreiseverkehr zur Airbeat One (Stand: 14:30 Uhr)

Neustadt-Glewe (ots) -



Aufgrund des weiterhin hohen Verkehrsaufkommens im Zuge der Anreise zum Musikfestival Airbeat One in Neustadt-Glewe kommt es derzeit zu Staus unter anderem auf der Kreisstraße 38 zwischen Groß Laasch und dem Flugplatz Neustadt-Glewe. Auch auf der BAB 24 an der Abfahrt Neustadt-Glewe staut es sich aus Richtung Berlin kommend auf einer Länge von rund 5 Kilometern. Umleitungsstrecken können nicht empfohlen werden, da die anreisenden Festivalteilnehmer unbedingt die ausgeschilderten Straßen benutzen möchten.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell