POL-HRO: Couragierte Zeugen: Passanten hindern Ladendieb an Flucht

Nach einem Ladendiebstahl am vergangenen Sonntagmittag konnte ein Tatverdächtiger mithilfe von Zeugen an der Flucht gehindert werden.



Drei Tatverdächtige hatten in einem Bekleidungsgeschäft in Rostock Warnemünde zunächst die Verkäuferin abgelenkt. Ein Tatverdächtiger nutzte diese Gelegenheit, um diverse Bekleidungsgegenstände zu entwenden und aus dem Geschäft zu flüchten. Die Verkäuferin folgte dem Dieb. Aufmerksame Passanten beobachteten die Situation. Sie konnten den Mann auf seiner Flucht stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die zwei weiteren Tatverdächtigen blieben zunächst im Geschäft zurück, entwendeten ebenfalls diverse Kleidungsstücke und flüchteten unerkannt.



Dank der couragierten Passanten konnte der 30-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei konnten inzwischen auch die beiden 42 und 49 Jahre alten Komplizen identifiziert werden.



Gegen die aus Litauen stammenden Männer wird nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell