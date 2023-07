POL-GÜ: Verkehrsunfall in Bentwisch - 17-jähriger Kradfahrer schwerverletzt

Bentwisch (ots) -



Am heutigen Vormittag, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Stralsunder Straße in Bentwisch. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die Stralsunder Straße aus dem Gewerbegebiet kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah der Kradfahrer einen verkehrsbedingt halten PKW Skoda und überholte diesen trotz Gegenverkehr. In weiterer Folge kollidierte der 17-Jährige mit dem PKW sowie einem entgegenkommenden LKW. Hierbei erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde mit Verletzungen im Bein- bzw. Fußbereich in eine umliegende Klinik verbracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 29-jährige Fahrzeugführerin des Skoda wurde vor Ort medizinisch versorgt, blieb nach ersten Erkenntnissen aber unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Leichtkraftrades kam es für circa eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



