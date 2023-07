Presseeinladung: Löschfahrzeug-Übergabe in Rehna mit Staatssekretär Wolfgang Schmülling

Am Freitag nimmt Innenstaatssekretär Wolfgang Schmülling in Rehna im Landkreis Nordwestmecklenburg mit Bürgermeister Hans-Jochen Oldenburg an der feierlichen Übergabe und Inbetriebnahme eines Löschfahrzeugs durch Wehrführer Henry Wanzenberg bei der Rehnaer Feuerwehr teil.

Medienvertreter und –vertreterinnen sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Samstag, 15. Juli 2023, 11 Uhr

Ort: 19217 Rehna, Freiheitsplatz 1,

auf dem Innenhof der Amtsverwaltung Rehna

Für den Neukauf des Tanklöschfahrzeugs vom Typ TLF 4000 erhielt die Stadt Rehna vom Innenministerium eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 110.000 Euro. Das Fahrzeug wurde im Mai ausgeliefert.