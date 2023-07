POL-ANK: Blitzeinschläge setzen Gebäude in Brand

Vorpommern-Greifswald (ots) -



Heute Morgen (12. Juli 2023) kam es im Bereich der Polizeiinspektion Anklam auf Grund der einsetzenden Gewitter zu zwei Blitzeinschlägen in Gebäude, die durch die Brandentwicklung beschädigt wurden.



Gegen 06:15 Uhr kam es in Loitz zu einem Blitzeinschlag in ein leerstehendes Haus in der Greifswalder Straße, der einen Schwelbrand im Bereich des Dachstuhls auslöste. Durch schnelle Löschmaßnahmen konnte eine weitere Brandentwicklung verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Loitz war hier im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden blieb mit ca. 200 Euro vergleichsweise gering.



Um 07:10 Uhr war ebenfalls ein Blitzeinschlag ursächlich für den Brand eines Gebäudes im Gnitzer Weg in Zinnowitz auf der Insel Usedom. Das Gebäude war zum Zeitpunkt des Brandes leerstehend und damit unbewohnt. 30 Kameraden der Feuerwehren Zinnowitz, Heringsdorf, Zempin, Trassenheide, Karlshagen und Bannemin waren für die Löscharbeiten im Einsatz. Auch hier kamen keine Personen zu Schaden. Der Brandschaden am Gebäude wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



