POL-LWL: Staus im Zuge der Anreise zum Airbeat-Gelände

Im Zuge der Anreise zum Airbeat-Gelände nach Neustadt-Glewe kommt es derzeit auf einigen Strecken zu erheblichen Staus. Besonders betroffen davon sind derzeit (Stand 10.30 Uhr) die Straßen zum Main Camping von Ludwigslust über Groß Laasch bis nach Neustadt-Glewe. Auch auf der BAB 14 an der Abfahrt Ludwigslust kommt es bereits zu einem Rückstau. Ebenso auf der BAB 24 staut es sich an der Abfahrt Neustadt-Glewe in beide Fahrtrichtungen.



