POL-LWL: Blitze schlugen in Gartenlaube und in Baum ein

Vermutlich durch einen Blitzeinschlag ist am frühen Mittwochmorgen in Ludwigslust eine Gartenlaube in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 04 Uhr in der "Neue Torstraße". Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gartenhäuschen bereits in voller Ausdehnung. Der durch den Brand angerichtete Schaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Wenige Minuten später schlug ein Blitz in Alt Krenzin in einen Straßenbaum ein. Dabei stürzte ein Großteil des Baumes auf die Straße. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und beräumte das schwere Geäst von der Fahrbahn.



