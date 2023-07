POL-LWL: Fahrrad prallte gegen Metalltor - 72-jähriger schwer verletzt

Plau am See (ots) -



Ein 72-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Plau am See schwere Verletzungen zugezogen. Dem Spurenaufkommen zufolge war der Mann mit seinem Fahrrad gegen das Metalltor eines Löschteiches geprallt. Dabei erlitt der 72-Jährige unter anderem eine Kopfverletzung. Da die Polizei beim Fahrradfahrer Atemalkoholgeruch festgestellt hat, wurde gegen den 72-Jährigen Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Der schwer verletzte Fahrradfahrer wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort ist ihm auch eine Blutprobe entnommen worden.



