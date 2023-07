POL-NB: Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzen und hohen Sachschaden

Sietow (LK Mecklenburgische Seenplatte) (ots) -



Am 11.07.2023 gegen 17:10 Uhr ereignete sich in der Warener Straße in 17209 Sietow ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Ford infolge von Unachtsamkeit auf zwei vorausbefindliche Kraftfahrzeuge, einen PKW BMW und einen PKW Mazda auf, welche zu diesem Zeitpunkt verkehrsbedingt hielten.

Ein 9 jähriges Kind im PKW BMW und ein 75 jähriger Fahrzeugführer des PKW Mazda wurden infolge der Kollision leichtverletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit geborgen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 38.000 Euro.



Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge wurde die B192 zeitweise voll gesperrt.

Die FFW Röbel (16 Kameraden) und die FFW Sietow (9 Kameraden) waren ebenfalls im Einsatz.



