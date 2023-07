LWSPA M-V: Verstoß gegen internationale Meeresvorschriften im Fährhafen Sassnitz

Sassnitz (ots) -



Am 11. Juli 2023 wurde durch Beamte der Wasserschutzpolizei Sassnitz ein unter fremder Flagge fahrendes Seeschiff im Fährhafen Sassnitz einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden im Öltagebuch fehlende Unterschriften des Kapitäns und nicht vorhandene Eintragungen über den Verbleib von Ölrückständen festgestellt. Daraufhin wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die verantwortlichen Schiffsoffiziere eingeleitet und Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe von 4484,50 Euro erhoben.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz

Telefon: 038392/3080

Fax: 038392/30851

E-Mail: wspi-sassnitz@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell