POL-HRO: Mann entblößt sich an Riekdahler Kiesgrube

Ein 72-Jähriger sorgte am Dienstagvormittag für einen polizeilichen

Einsatz an der Riekdahler Kiesgrube.



Nach bisherigen Zeugenangaben entledigte sich der Mann mit russischer

Staatsangehörigkeit zunächst seiner Kleidung und schwamm im See.



Anschließend soll er an seinem Geschlechtsorgan manipuliert haben.

Dies geschah in Gegenwart einer ebenfalls am See befindlichen

Schulklasse sowie mehreren Anglern.



Die Zeugen informierten im Anschluss die Rostocker Polizei, die den

Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen konnte. Gegen ihn ermittelt

die Kriminalpolizeiinspektion Rostock wegen des Verdachts

exhibitionistischer Handlungen (§ 183 StGB) sowie des Verdachts des

sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt (§ 176a StGB).



