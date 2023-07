POL-NB: Räuberischer Diebstahl - zwei Ladendiebe gestellt

Waren (ots) -



Am 10.07.2023 gegen 16:30 Uhr wurden die Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Waren zu einem Supermarkt in der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße in Waren gerufen, da dort ein Ladendieb auf frischer Tat gestellt wurde und der zweite Ladendieb flüchtig ist. Die flüchtige Person wurde durch den Ladendetektiv gut beschrieben.



Als die Beamten zum Supermarkt gefahren sind, konnten sie den beschriebenen flüchtigen Ladendieb in der Strelitzer Straße stellen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 28-jährigen georgischen Tatverdächtigen konnten sie im mitgeführten Rucksack das Diebesgut feststellen. Dabei leistete er aktiven Widerstand und biss eine Beamtin in die Hand. Der 28-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.



Nach Auskunft des Ladendetektivs hat der 28-Jährige zuvor Tabakwaren im Wert von 336,45 Euro in seinen mitgeführten Rucksack gesteckt und damit den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv wollte den Tatverdächtigen daraufhin festhalten. Der Tatverdächtige wehrte sich und versetzte dem Ladendetektiv einen Schlag mit der rechten Faust auf den Kopf und schubste ihn von sich weg. Dann verließ er mit dem Diebesgut den Supermarkt und flüchtete in Richtung Innenstadt, wo er dann kurze Zeit später von den Beamten gestellt und festgenommen wurde. Der Ladendetektiv wurde dabei nicht verletzt.



Andere Beamte des Polizeihauptreviers Waren haben in der Zwischenzeit das Büro des Ladendetektivs in dem Supermarkt aufgesucht, wo sich der zweite Tatverdächtige, ein 34-jähriger georgischer Staatsbürger, befand. Dieser wurde zuvor durch den Ladendetektiv beobachtet, wie er sich mehrere Tabakbeutel im Gesamtwert von 254,50 Euro in den Rucksack steckte. Der Rucksack wurde in den Einkaufswagen gestellt und durch ihn mit einem Kapuzenpullover abgedeckt. Als der 34-Jährige sah, dass sein Komplize beim Diebstahl ertappt wurde, schüttete er den Inhalt (die Tabakwaren) des Rucksacks vor der Kasse in den von ihm geführten Einkaufswagen, um so dem Vorwurf des Diebstahls zu entgehen. Er wurde daraufhin vom Detektiv angesprochen und in sein Büro gebeten. Die Tabakwaren aus seinem Korb konnten in Markt verbleiben. Auch der 34-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg vorläufig festgenommen.



Die Tabakwaren im Wert von ca. 590 Euro konnten wieder an den Dupermarkt übergeben werden. Somit ist kein materieller Schaden entstanden.



Nach Prüfung der Personalien wurde festgestellt, dass beide Tatverdächtigen erst vor zwei Wochen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls aus der Haft entlassen wurden. Beide sind wegen Diebstahls polizeibekannt und vorbestraft. In dem hiesigen Fall wurden die Ermittlungen wegen des gemeinschaftlich begangenen Diebstahls, räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren haben am heutigen Tag die erkennungsdienstlichen Behandlungen sowie Beschuldigtenvernehmungen durchgeführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg und dem Amtsgericht Waren werden die beiden georgischen Tatverdächtigen heute nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



