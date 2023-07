POL-SN: Unbekannte Täter verursachen hohen Sachschaden

Schwerin (ots) -



Der Schweriner Polizei wurden am gestrigen Tage weitere Straftaten bekannt, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Starkstromkabeln im Stadtteil Göhrener Tannen stehen könnten. Zur gestrigen Pressemitteilung geht es hier: fcld.ly/pm10-07-23 Der Schaden in allen vier Fällen wird insgesamt auf 46.000 EUR geschätzt.



Unbekannte Täter hinterließen ihre Spuren am Wochenende zusätzlich sowohl in der Werkstraße als auch in der Rogahner Straße. In Wüstmark wurde ein Anhänger der Marke Humbauer entwendet, zudem wurden Starkstromkabel vor Ort zerschnitten und von den Tätern vor Ort belassen. In Görries wurden zudem zwei Rüttelplatten entwendet. Ob und inwiefern die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit im Kriminalkommissariat Schwerin geprüft.



Weitere Hinweise zu den Straftaten nimmt die Schweriner Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de und persönlich in den Polizeidienststellen entgegen.



